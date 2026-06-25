Victime d’une déchi­rure du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, Hilger Rune prend son mal en patience après avoir fait planer l’ombre d’un retour lors du tournoi de Hambourg en mai dernier.

Revenu à la raison, le Danois a fina­le­ment décidé de suivre le processus clas­sique de récu­pé­ra­tion et de retour à la compé­ti­tion, c’est‐à‐dire entre 8 et 12 mois.

Récemment invité du podcast de Tennis Channel sur Youtube, Holger a expliqué à quel point il avait eu le temps de travailler sur son jeu en profon­deur, ce qu’il n’au­rait jamais pu faire en tant normal.

« Je me souviens que l’été dernier, je me suis dit que j’aimerais avoir deux mois pour appro­fondir mon tennis et m’entraîner pour de bon. Évidemment, si je ne m’étais pas blessé, je ne me serais jamais arrêté. Peut‐être qu’une force supé­rieure a décidé de m’accorder ce temps pour que je revienne plus fort. Je me suis toujours consi­déré comme un excellent joueur en mouve­ment, mais nous avons beau­coup travaillé pour gagner en effi­ca­cité. Il ne s’agit pas de faire plus de pas, mais de meilleurs pas. Nous avons analysé des détails très précis sur la manière de mieux atta­quer la balle, de me déplacer vers le filet et de mieux exploiter mon énergie. »