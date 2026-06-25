Victime d’une déchirure du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, Hilger Rune prend son mal en patience après avoir fait planer l’ombre d’un retour lors du tournoi de Hambourg en mai dernier.
Revenu à la raison, le Danois a finalement décidé de suivre le processus classique de récupération et de retour à la compétition, c’est‐à‐dire entre 8 et 12 mois.
Récemment invité du podcast de Tennis Channel sur Youtube, Holger a expliqué à quel point il avait eu le temps de travailler sur son jeu en profondeur, ce qu’il n’aurait jamais pu faire en tant normal.
« Je me souviens que l’été dernier, je me suis dit que j’aimerais avoir deux mois pour approfondir mon tennis et m’entraîner pour de bon. Évidemment, si je ne m’étais pas blessé, je ne me serais jamais arrêté. Peut‐être qu’une force supérieure a décidé de m’accorder ce temps pour que je revienne plus fort. Je me suis toujours considéré comme un excellent joueur en mouvement, mais nous avons beaucoup travaillé pour gagner en efficacité. Il ne s’agit pas de faire plus de pas, mais de meilleurs pas. Nous avons analysé des détails très précis sur la manière de mieux attaquer la balle, de me déplacer vers le filet et de mieux exploiter mon énergie. »
Publié le jeudi 25 juin 2026 à 12:38