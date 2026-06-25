Accueil ATP

Toujours absent, Holger Rune se rassure comme il peut : « Peut‐être qu’une force supé­rieure a décidé de m’accorder ce temps pour que je revienne plus fort »

Par
Thomas S
-
48

Victime d’une déchi­rure du tendon d’Achille le 18 octobre dernier, Hilger Rune prend son mal en patience après avoir fait planer l’ombre d’un retour lors du tournoi de Hambourg en mai dernier.

Revenu à la raison, le Danois a fina­le­ment décidé de suivre le processus clas­sique de récu­pé­ra­tion et de retour à la compé­ti­tion, c’est‐à‐dire entre 8 et 12 mois. 

Récemment invité du podcast de Tennis Channel sur Youtube, Holger a expliqué à quel point il avait eu le temps de travailler sur son jeu en profon­deur, ce qu’il n’au­rait jamais pu faire en tant normal. 

« Je me souviens que l’été dernier, je me suis dit que j’aimerais avoir deux mois pour appro­fondir mon tennis et m’entraîner pour de bon. Évidemment, si je ne m’étais pas blessé, je ne me serais jamais arrêté. Peut‐être qu’une force supé­rieure a décidé de m’accorder ce temps pour que je revienne plus fort. Je me suis toujours consi­déré comme un excellent joueur en mouve­ment, mais nous avons beau­coup travaillé pour gagner en effi­ca­cité. Il ne s’agit pas de faire plus de pas, mais de meilleurs pas. Nous avons analysé des détails très précis sur la manière de mieux atta­quer la balle, de me déplacer vers le filet et de mieux exploiter mon énergie. »

Publié le jeudi 25 juin 2026 à 12:38

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥