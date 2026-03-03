Deux salles, deux ambiances pourrait‐on dire à propos d’Holger Rune et de sa mère, Aneke, toujours bloqués au Qatar suite à l’intervention militaire des États‐Unis en Iran et la fermeture de l’espace aérien d’une grande partie du Moyen‐Orient.
Alors que la maman a multiplié les déclarations fortes notamment à l’encontre de son propre gouvernement, Holger, de son côté, semble garder la tête froide.
Présent depuis plusieurs jours à Doha pour parfaire sa rééducation suite à sa rupture du tendon d’Achille, la Danois affiché son calme et sa détermination lors d’une story diffusée sur son compte Instagram.
« Peu importe la situation, la rééducation est en cours », a écrit le Holger sur son compte Instagram qui se réfugie dans le travail pour oublier la situation assez tendue dans la partie du monde où il est actuellement.
