Accueil ATP

Toujours bloqué au Qatar en pleine guerre, Holger Rune ne perd pas le nord : « Peu importe la situation… »

Par
Thomas S
-
23

Deux salles, deux ambiances pourrait‐on dire à propos d’Holger Rune et de sa mère, Aneke, toujours bloqués au Qatar suite à l’in­ter­ven­tion mili­taire des États‐Unis en Iran et la ferme­ture de l’es­pace aérien d’une grande partie du Moyen‐Orient. 

Alors que la maman a multi­plié les décla­ra­tions fortes notam­ment à l’en­contre de son propre gouver­ne­ment, Holger, de son côté, semble garder la tête froide. 

Présent depuis plusieurs jours à Doha pour parfaire sa réédu­ca­tion suite à sa rupture du tendon d’Achille, la Danois affiché son calme et sa déter­mi­na­tion lors d’une story diffusée sur son compte Instagram. 

« Peu importe la situa­tion, la réédu­ca­tion est en cours », a écrit le Holger sur son compte Instagram qui se réfugie dans le travail pour oublier la situa­tion assez tendue dans la partie du monde où il est actuellement. 

Publié le mardi 3 mars 2026 à 14:44

A propos de l’auteur

Thomas S

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.