Deux salles, deux ambiances pourrait‐on dire à propos d’Holger Rune et de sa mère, Aneke, toujours bloqués au Qatar suite à l’in­ter­ven­tion mili­taire des États‐Unis en Iran et la ferme­ture de l’es­pace aérien d’une grande partie du Moyen‐Orient.

Alors que la maman a multi­plié les décla­ra­tions fortes notam­ment à l’en­contre de son propre gouver­ne­ment, Holger, de son côté, semble garder la tête froide.

Présent depuis plusieurs jours à Doha pour parfaire sa réédu­ca­tion suite à sa rupture du tendon d’Achille, la Danois affiché son calme et sa déter­mi­na­tion lors d’une story diffusée sur son compte Instagram.

« Peu importe la situa­tion, la réédu­ca­tion est en cours », a écrit le Holger sur son compte Instagram qui se réfugie dans le travail pour oublier la situa­tion assez tendue dans la partie du monde où il est actuellement.