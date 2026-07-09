Nouveau coup dur ou simple précaution ?
Alors qu’on apprenait il y a quelques jours par un média de son pays que Carlos Alcaraz, blessé au poignet et absent depuis le 14 avril dernier, visait un retour sur le Masters 1000 du Canada, du 3 au 13 août, ce ne sera finalement pas le cas.
En effet, l’organisation de l’évènement a dévoilé ce jeudi son impressionnante liste d’inscriptions, sauf que le prodige espagnol n’y figure pas.
Montreal is about to become the ATP’s favourite playground 🎾— Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) July 9, 2026
The official player list for the #NBO26 is here ! 71 of the Top 72 players are headed to town from August 1 to 13 for two weeks of world‐class tennis and can’t‐miss moments 🤩
Full list 👉 https://t.co/ezdfKvFolT pic.twitter.com/nHDCsAvuUw
Les fans québécois pourront néanmoins profiter de la présence de Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev ou encore du local, Félix Auger‐Aliassime.
Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 18:42