Nouveau coup dur ou simple précaution ?

Alors qu’on appre­nait il y a quelques jours par un média de son pays que Carlos Alcaraz, blessé au poignet et absent depuis le 14 avril dernier, visait un retour sur le Masters 1000 du Canada, du 3 au 13 août, ce ne sera fina­le­ment pas le cas.

En effet, l’or­ga­ni­sa­tion de l’évè­ne­ment a dévoilé ce jeudi son impres­sion­nante liste d’ins­crip­tions, sauf que le prodige espa­gnol n’y figure pas.

Montreal is about to become the ATP’s favou­rite play­ground 🎾



The offi­cial player list for the #NBO26 is here ! 71 of the Top 72 players are headed to town from August 1 to 13 for two weeks of world‐class tennis and can’t‐miss moments 🤩



Full list 👉 https://t.co/ezdfKvFolT pic.twitter.com/nHDCsAvuUw — Omnium Banque Nationale (@OBNmontreal) July 9, 2026

Les fans québé­cois pour­ront néan­moins profiter de la présence de Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev ou encore du local, Félix Auger‐Aliassime.