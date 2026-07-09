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Toujours forfait, Carlos Alcaraz inquiète…

Par
Thomas S
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Nouveau coup dur ou simple précaution ?

Alors qu’on appre­nait il y a quelques jours par un média de son pays que Carlos Alcaraz, blessé au poignet et absent depuis le 14 avril dernier, visait un retour sur le Masters 1000 du Canada, du 3 au 13 août, ce ne sera fina­le­ment pas le cas.

En effet, l’or­ga­ni­sa­tion de l’évè­ne­ment a dévoilé ce jeudi son impres­sion­nante liste d’ins­crip­tions, sauf que le prodige espa­gnol n’y figure pas. 

Les fans québé­cois pour­ront néan­moins profiter de la présence de Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev ou encore du local, Félix Auger‐Aliassime. 

Publié le jeudi 9 juillet 2026 à 18:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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