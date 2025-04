Alors qu’il continue de purger sa suspen­sion de trois mois, suite à ses deux tests anti­do­pages posi­tifs de mars 2024, le numéro 1 mondial Jannik Sinner a accordé une inter­view à Sky Sports, au cours de laquelle il est revenu sur son accord avec l’Agence mondiale anti­do­page (AMA).

« La suspen­sion ? Je me suis senti très à l’aise. La déci­sion a été très rapide, même si je n’étais pas tout à fait d’ac­cord. En fin de compte, nous avons choisi le moindre mal, même si c’est injuste, mais il aurait pu y avoir une plus grande injus­tice, alors c’est comme ça. »

