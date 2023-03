Le cas d’Holger Rune commence à faire beau­coup parler sur le circuit.

Après avoir touché quelques mots à Stan Wawrinka au filet suite à sa défaite à Indian Wells, le 8e joueur mondial a été beau­coup critiqué sur la toile à tel point que sa maman, Aneke Rune, a décidé de voler à son secours en parta­geant le texte écrit par une jour­na­liste danoise.

« Il est dégoû­tant de voir toute cette fausse indi­gna­tion et l’in­ti­mi­da­tion inces­sante concer­nant un enfant de 19 ans. Après que Stan Wawrinka, 38 ans, a perdu le match à Paris, il s’est approché du filet et l’a inti­midé en le trai­tant de ‘bébé. Hier (lundi), ils ont rejoué. Holger est allé au filet, lui a serré la main et l’a féli­cité, avant de lui dire en plai­san­tant : ‘Tu n’as rien à dire cette fois‐ci ?’. C’était une remarque tout à fait amusante et légère, et il a reçu une avalanche d’in­sultes et de trolls pour cela. Non, je ne le défends pas aveu­glé­ment parce qu’il est Danois. Je l’ai déjà critiqué direc­te­ment, mais il n’a abso­lu­ment rien fait de mal. Tous ces gens qui le jugent et l’exa­minent à la loupe doivent vivre une vie parfaite et sans faille. Tapez donc « Federer » dans Google pour voir ses bouf­fon­ne­ries lors­qu’il avait l’âge d’Holger. C’est un bon garçon, extrê­me­ment gentil et poli. Son plus grand défaut est qu’il est trop honnête et trop vrai. C’est ce que j’aime chez lui. Je ne pour­rais pas être plus fière de lui ! Et de sa capa­cité à écouter et à apprendre. Tout mon amour à Holger ainsi qu’à Aneke Hune. »