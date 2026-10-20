Alors qu’il traverse actuel­le­ment une grosse période de turbu­lence dans sa vie privée suite à l’an­nonce de sa sépa­ra­tion avec Elina Svitolina, déci­sion qui l’a poussé à prendre une retraite anti­cipée, Gaël Monfils devrait néan­moins bien parti­ciper à une exhi­bi­tion en hommage à Stan Wawrinka le 19 décembre prochain à Genève.

Le Suisse, qui prendra offi­ciel­le­ment sa retraite à l’issue du tournoi de Bâle la semaine prochaine (du 26 octobre au 1er novembre), a en effet convié le Français ainsi que Roger Federer et Andy Murray pour célé­brer la fin de sa carrière.

🇨🇭🥺 Stan Wawrinka’s fare­well exhi­bi­tion will take place on December 19th, in Geneva🎾 Featuring Roger Federer, Andy Murray, and Gael Monfils https://t.co/YBy7WAghgV — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 20, 2026

Une exhi­bi­tion parti­cu­liè­re­ment attendue qui aura lieu au Palexpo.