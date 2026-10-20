Alors qu’il traverse actuellement une grosse période de turbulence dans sa vie privée suite à l’annonce de sa séparation avec Elina Svitolina, décision qui l’a poussé à prendre une retraite anticipée, Gaël Monfils devrait néanmoins bien participer à une exhibition en hommage à Stan Wawrinka le 19 décembre prochain à Genève.
Le Suisse, qui prendra officiellement sa retraite à l’issue du tournoi de Bâle la semaine prochaine (du 26 octobre au 1er novembre), a en effet convié le Français ainsi que Roger Federer et Andy Murray pour célébrer la fin de sa carrière.
🇨🇭🥺 Stan Wawrinka’s farewell exhibition will take place on December 19th, in Geneva🎾 Featuring Roger Federer, Andy Murray, and Gael Monfils https://t.co/YBy7WAghgV— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) October 20, 2026
Une exhibition particulièrement attendue qui aura lieu au Palexpo.
Publié le mardi 20 octobre 2026 à 17:17