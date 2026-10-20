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Tout juste séparé de Svitolina, Monfils va se consoler avec Federer, Murray et Wawrinka

Par
Thomas S
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Alors qu’il traverse actuel­le­ment une grosse période de turbu­lence dans sa vie privée suite à l’an­nonce de sa sépa­ra­tion avec Elina Svitolina, déci­sion qui l’a poussé à prendre une retraite anti­cipée, Gaël Monfils devrait néan­moins bien parti­ciper à une exhi­bi­tion en hommage à Stan Wawrinka le 19 décembre prochain à Genève. 

Le Suisse, qui prendra offi­ciel­le­ment sa retraite à l’issue du tournoi de Bâle la semaine prochaine (du 26 octobre au 1er novembre), a en effet convié le Français ainsi que Roger Federer et Andy Murray pour célé­brer la fin de sa carrière. 

Une exhi­bi­tion parti­cu­liè­re­ment attendue qui aura lieu au Palexpo. 

Publié le mardi 20 octobre 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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