De passage dans un récent podcast, Off Court with Greg, l’an­cien 4e joueur mondial, Greg Rusedski s’est exprimé sur de nombreux sujets liés à l’évo­lu­tion du circuit ATP depuis le départ en retraite de Roger Federer et Rafael Nadal et le déclin de Novak Djokovic.

Pour le Britannique, l’émer­gence soudaine de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner après l’ère du Big 3 est une vraie chance pour le tennis.

« À cette époque, il y avait trois des plus grands joueurs de tous les temps et tout le monde se deman­dait ce qui allait se passer lorsque Federer, Nadal et Djokovic ne seraient plus là. Puis Alcaraz et Sinner sont arrivés. Il faut parfois attendre un ou deux ans avant que de nouveaux joueurs commencent à dominer, mais cela s’est produit immé­dia­te­ment avec ces deux‐là. Alcaraz a explosé et a commencé à gagner tout de suite, tout comme Rafael Nadal. Il a été incroyable pour ce sport et le fait d’avoir déjà remporté six titres du Grand Chelem est un chiffre incroyable. Ensuite, vous regardez Sinner et la façon dont il utilise ses talents de skieur pour se déplacer sans effort sur le court. Je n’ai jamais vu un joueur bouger comme ça aupa­ra­vant. Vous discutez avec d’autres joueurs et ils vous disent qu’ils frappent la balle très fort des deux côtés. Alex de Minaur a déclaré qu’ils frap­paient encore plus fort que Federer, Nadal et Djokovic. »