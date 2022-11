L’ancienne joueuse améri­cain croit fort en Frances Tiafoe qui a passé un vrai cap cette année avec une demi‐finale à l’US Open. Selon elle, Frances a progressé notam­ment dans son approche de son métier.

« Frances est plus régu­lier, il a démontré sa capa­cité à jouer point par point et à ne pas avoir de défaillances comme par le passé. Battre Rafael Nadal lui a apporté beau­coup de confiance et une belle recon­nais­sance, il en avait besoin. Maintenant qu’il a pris goût au très haut‐niveau et au dernier carré en Grand Chelem, je suis sur qu’en 2023 il visera un titre majeur »