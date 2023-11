S’exprimant pour le site Tennis.com sur la saison d’Andrey Rublev qui a décroché le premier Masters 1000 de sa carrière à Monte‐Carlo, l’an­cienne numéro une mondiale, Tracy Austin, a notam­ment insisté sur la double person­na­lité du Russe sur et en dehors des courts.

« Il a atteint les finales de l’ATP pour la quatrième année consé­cu­tive et est géné­ra­le­ment en lice pour le titre partout où il joue. C’est aussi une person­na­lité à deux facettes : l’Andrey hors du court est diffé­rent du Rublev sur le court. En dehors de la compé­ti­tion, Andrey est drôle, léger et amical. Il aime beau­coup être le parrain de la fille de son ami Daniil Medvedev, Alisa. Mais une fois sur le terrain, l’in­ten­sité de Rublev est à son comble. Sa capa­cité à se concen­trer et à frapper la balle avec une telle puis­sance l’aide à gagner de nombreux matches. Cette année, il a notam­ment remporté son premier titre en Masters 1000 à Monte‐Carlo. Mais parfois, les émotions de Rublev prennent le dessus et il a des crises d’au­to­des­truc­tion (voir la vidéo ci‐dessous). (Voir la vidéo ci‐dessous.) J’espère que dans les années à venir, Andrey et Rublev trou­ve­ront l’har­monie ensemble. »