Alors qu’il a été battu dès son entrée en lice au deuxième tour du Masters 1000 de Rome, pour son retour après deux mois sans jouer, Novak Djokovic a annoncé qu’il ne parti­ci­pe­rait à aucun autre tournoi avant Roland‐Garros (24 mai au 7 juin).

Une déci­sion qui a étonné l’an­cienne numéro 1 mondiale Tracy Austin, consul­tante pour Tennis Channel, dont les propos sont relayés par Tennis365.

« J’ai été un peu surprise. Il sait clai­re­ment ce qui est le mieux pour lui. Je veux dire, on ne va jamais remettre en ques­tion ce que Novak a à dire. Mais j’ai été surprise qu’il donne une réponse aussi caté­go­rique si rapi­de­ment après avoir perdu un match comme celui‐ci, car on sait que l’année dernière, il y est allé et a remporté le titre (à Genève). Il n’a pas beau­coup joué. Il a disputé quoi, 10 à 12 matchs cette année ? C’est son troi­sième tournoi au total. Et j’aurais l’impression qu’avant de disputer un tournoi du Grand Chelem, avec des matchs en trois ou cinq sets, et qu’il n’ait pas joué depuis Indian Wells, il voudrait au moins disputer quelques matchs. Il doit y avoir une raison. Peut‐être qu’il ne se sent pas bien physi­que­ment ailleurs. Je ne sais tout simple­ment pas. »