Ce n’est un secret pour personne, Jannik Sinner n’est pas très à l’aise dans des condi­tions chaudes et humides.

S’il s’ef­force de s’amé­liorer à ce niveau‐là, cela reste encore un point faible dans son jeu comme l’a rappelé l’an­cienne joueuse, Tracy Austin, sur le plateau de Tennis Channel, après le sacre de l’Italien sur le Masters 1000 de Rome.

« Il a encore eu de la chance avec la météo aujourd’hui (dimanche, lors de la finale contre Sinner), avec une tempé­ra­ture avoi­si­nant les 21 °C, car il semble que la chaleur et l’humidité soient le talon d’Achille de Jannik. Il a donc eu de la pluie l’autre jour. Il était déjà en train de gagner, mais il avait encore beau­coup de mal et respi­rait diffi­ci­le­ment (contre Medvedev en demi‐finales). On ne l’avait pas vu comme ça depuis le début du tournoi. Il avait l’air en grande forme contre Rublev. Et puis aujourd’hui, tout était parfait », a déclaré Austin avant de louer la capa­cité d’adap­ta­tion du numéro 1 mondial. « Il adapte son jeu, s’adapte menta­le­ment. Ce sont des moments qui mettent norma­le­ment le système nerveux à rude épreuve. On finit par être fatigué, mais lui, il ne cesse de se relever. »