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Tracy Austin, sur le gros point faible de Jannik Sinner avant Roland‐Garros : « Il a eu de la chance »

Par
Thomas S
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Ce n’est un secret pour personne, Jannik Sinner n’est pas très à l’aise dans des condi­tions chaudes et humides. 

S’il s’ef­force de s’amé­liorer à ce niveau‐là, cela reste encore un point faible dans son jeu comme l’a rappelé l’an­cienne joueuse, Tracy Austin, sur le plateau de Tennis Channel, après le sacre de l’Italien sur le Masters 1000 de Rome. 

« Il a encore eu de la chance avec la météo aujourd’hui (dimanche, lors de la finale contre Sinner), avec une tempé­ra­ture avoi­si­nant les 21 °C, car il semble que la chaleur et l’humidité soient le talon d’Achille de Jannik. Il a donc eu de la pluie l’autre jour. Il était déjà en train de gagner, mais il avait encore beau­coup de mal et respi­rait diffi­ci­le­ment (contre Medvedev en demi‐finales). On ne l’avait pas vu comme ça depuis le début du tournoi. Il avait l’air en grande forme contre Rublev. Et puis aujourd’hui, tout était parfait », a déclaré Austin avant de louer la capa­cité d’adap­ta­tion du numéro 1 mondial. « Il adapte son jeu, s’adapte menta­le­ment. Ce sont des moments qui mettent norma­le­ment le système nerveux à rude épreuve. On finit par être fatigué, mais lui, il ne cesse de se relever. »

Publié le mardi 19 mai 2026 à 15:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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