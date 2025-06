Blessé au niveau du dos à Roland‐Garros et contraint au forfait avant son match du troi­sième tour contre Andrey Rublev, Arthur Fils ne sera malheu­reu­se­ment pas de la partie sur l’ATP 500 de Halle (du 16 au 22 juin) où il était initia­le­ment inscrit.

Halle update :

OUT : Fils

IN : Bergs

Next : Halys