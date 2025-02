« Quand je vois certains joueurs dans le Top 100, je me dis qu’il y a vrai­ment la place pour remonter au clas­se­ment », lâchait Benoît Paire en tout début de saison, alors qu’il occu­pait le 429e rang mondial.

Depuis cette décla­ra­tion, l’Avignonnais de 35 ans a remporté qu’un seul match (au premier tour des quali­fi­ca­tions du Challenger de Quimper) et est même descendu encore un peu plus au clas­se­ment (486e mondial cette semaine). Pire, il vient de contracter une bles­sure visi­ble­ment assez impor­tante au niveau du poignet.

« Les résul­tats des examens ne sont pas bons. Out pour un moment… Maintenant, on va essayer de trouver la solu­tion pour revenir le plus vite possible sans douleur », a annoncé Benoît Paire dans sa story Instagram.