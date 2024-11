On le sait, regarder le sport devient un loisir de plus en plus onéreux. Et les chaînes de télé­vi­sion conti­nuent de boule­verser les habi­tudes des consommateurs.

Alors que les nombreux fans de de tennis en France avaient pris l’ha­bi­tude de suivre le circuit ATP sur Eurosport depuis Canal +, les deux groupes ne sont visi­ble­ment pas parvenus à trouver un nouvel accord.

La chaîne du tennis, qui diffuse cette semaine le Masters (réunis­sant les huit meilleurs jours de la saison), ne sera donc plus acces­sible pour les abonnés de Canal + dès ce mercredi 14 novembre.

🚨 À partir du 14 novembre, Eurosport ne sera plus dispo­nible avec les offres CANAL +.



Si vous suivez le Masters sur MyCanal, vous ne verrez pas la fin du tournoi. 👎❌ pic.twitter.com/wcE5U8mq6t — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) November 13, 2024

Warner Bros Discovery, proprié­taire d’Eurosport, devrait sans doute commu­ni­quer assez rapi­de­ment pour expli­quer aux fans de tennis comment conti­nuer de suivre les matchs.