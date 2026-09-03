Rien ne va pour Arthur depuis quelques jours.

Après avoir subi une terrible défaite dès le premier tour de l’US Open alors qu’il menait 6–4, 5–2 face à Stefanos Tsitsipas, le Français a été informé d’une bien mauvaise nouvelle concer­nant sa parti­ci­pa­tion à l’ATP de Tokyo (du 30 septembre au 6 octobre), tournoi qu’il a remporté en 2024.

En effet, le récent vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati va devoir passer par les quali­fi­ca­tions « en raison de circons­tances liées à la procé­dure d’ins­crip­tion », d’après un commu­niqué de l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi japonais.

Pour rappel, les joueurs doivent enre­gis­trer leur inscrip­tion pour le tableau prin­cipal d’un tournoi ATP 28 jours avant, contre 21 jours pour le tableau des quali­fi­ca­tions. En Grand Chelem, la date limite est fixée à 6 semaines avant le début de l’évènement.