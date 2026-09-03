Rien ne va pour Arthur depuis quelques jours.
Après avoir subi une terrible défaite dès le premier tour de l’US Open alors qu’il menait 6–4, 5–2 face à Stefanos Tsitsipas, le Français a été informé d’une bien mauvaise nouvelle concernant sa participation à l’ATP de Tokyo (du 30 septembre au 6 octobre), tournoi qu’il a remporté en 2024.
En effet, le récent vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati va devoir passer par les qualifications « en raison de circonstances liées à la procédure d’inscription », d’après un communiqué de l’organisation du tournoi japonais.
／— 木下グループジャパンオープンテニス (@japanopentennis) September 3, 2026
【木下グループジャパンオープン2026 男子大会】
✨出場予定選手リスト発表✨
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出場予定選手リストがATPより発表されました！https://t.co/Sl7iZsLSQW… pic.twitter.com/o3G1AUj3TJ
Pour rappel, les joueurs doivent enregistrer leur inscription pour le tableau principal d’un tournoi ATP 28 jours avant, contre 21 jours pour le tableau des qualifications. En Grand Chelem, la date limite est fixée à 6 semaines avant le début de l’évènement.
Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 16:09