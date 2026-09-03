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Très mauvaise surprise pour Arthur Fils, trois jours après sa défaite au 1er tour de l’US Open

Par
Thomas S
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Rien ne va pour Arthur depuis quelques jours.

Après avoir subi une terrible défaite dès le premier tour de l’US Open alors qu’il menait 6–4, 5–2 face à Stefanos Tsitsipas, le Français a été informé d’une bien mauvaise nouvelle concer­nant sa parti­ci­pa­tion à l’ATP de Tokyo (du 30 septembre au 6 octobre), tournoi qu’il a remporté en 2024.

En effet, le récent vain­queur du Masters 1000 de Cincinnati va devoir passer par les quali­fi­ca­tions « en raison de circons­tances liées à la procé­dure d’ins­crip­tion », d’après un commu­niqué de l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi japonais. 

Pour rappel, les joueurs doivent enre­gis­trer leur inscrip­tion pour le tableau prin­cipal d’un tournoi ATP 28 jours avant, contre 21 jours pour le tableau des quali­fi­ca­tions. En Grand Chelem, la date limite est fixée à 6 semaines avant le début de l’évènement. 

Publié le jeudi 3 septembre 2026 à 16:09

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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