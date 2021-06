On le sait le joueur serbe Viktor Troïcki est un fan de Novak Djokovic. Il a donc profité de la victoire du serbe pour dire tout haut ce que pense tout le monde tout bas : « Gagner Roland‐Garros comme il l’a fait confirme juste qu’il sera le meilleur joueur de tous les temps. Je suis certain main­te­nant qu’il va dépasser des rivaux Roger Federer et Novak Djokovic en nombre de titres, c’est logique » a déclaré son ami, des propos qui raisonne avec ceux prononcés par Wilander après son titre en 2020 en Australie avant la pandémie : « Je pense que Novak peut gagner 25 titres du Grand Chelem avant la fin de carrière »