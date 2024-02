Viktor Troicki, ami de Novak Djokovic et capi­taine de l’équipe serbe de Coupe Davis qui va défier la Slovaquie lors d’un tour quali­fi­catif, a évoqué pour Sportal la défaite de l’homme aux 24 titres du Grand Chelem face à Jannik Sinner en demi‐finales de l’Open d’Australie.

« Sinner était plus libre et confiant lors de ce match en Australie parce qu’il a battu Nole en Coupe Davis. Mais Nole n’a pas été convain­cant dès le début du tournoi… Je pense qu’il peut faire bien mieux que cela et il en est lui‐même conscient. Bien sûr, c’est un homme et non une machine, on ne peut pas toujours s’attendre à ce qu’il remporte tous les Grands Chelems. Les jeunes joueurs vont de mieux en mieux, ils sont plus libres, ils progressent : Sinner, Alcaraz, Medvedev, la même constante. Il n’est pas facile de main­tenir cette conti­nuité. Malheureusement, il a perdu cette fois mais nous savons tous qu’il n’aban­donne pas et je suis sûr qu’il reviendra bientôt. »