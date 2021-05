Viktor Troicki, qui a tout récem­ment assuré vouloir terminer sa carrière cette année, a accordé une inter­view au média Objectiv. Il a évidem­ment parlé de Novak Djokovic et notam­ment de sa répu­ta­tion. Le fait qu’il ait bous­culé l’ordre établi est sans aucun doute la raison d’un certain désa­mour de la part de certains fans de tennis, selon l’ex numéro 12 mondial.

« Nous voyons tous cette aver­sion, c’est très facile à voir. Le fait est que Rafael Nadal et Roger Federer étaient au sommet avant que Nole appa­raisse, puis soudain un gars de Serbie est venu et a remporté tous les tour­nois. Cela ne plaît pas aux autres. Nous savons tous quelle a été la situa­tion dans notre pays au cours des dernières décen­nies. Le monde n’a pas une bonne image de nous, donc pas tout le monde, mais certains le condamnent et ont une image erronée de lui (Djokovic). Il est avant tout un homme bien inten­tionné, il veut aider tout le monde, ce qu’il a montré à maintes reprises. Ils le condamnent parce qu’ils ne le connaissent pas ou qu’ils veulent faire une polé­mique là où il n’y en a pas. Ce n’est pas gentil, ils se trompent dans de nombreuses situa­tions », a estimé Viktor Troicki dans ce débat houleux.