Le joueur de double brésilien, Bruno Soares, a confirmé l’information lors de sa conférence de presse. Trois mois après avoir démissionné du conseil de l’ATP pour créer une nouvelle association, la PTPA, Novak Djokovic et Vasek Posipisil vont se représenter aux élections de ce même conseil prévues fin décembre.

« C’est assez intéressant, car ils ont démissionné il y a trois mois pour aller de l’avant avec PTPA. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe avec la PTPA. J’ai été expulsé de leur chat, je suppose parce que je suis resté dans le conseil des joueurs, donc je ne connais pas leurs idées. Je ne sais pas ce qu’ils font. Je ne sais pas grand-chose pour être honnête à leur sujet. Je suis probablement aussi choqué et curieux que vous, les deux démissionnant il y a trois mois et se présentant à nouveau… », a déclaré le partenaire de Mate Pavic qui a bien confirmé avoir vu le nom du numéro 1 mondial et du Canadien sur les listes électorales.

Est-ce une manière pour les deux dissidents de se racheter auprès de certains joueurs ou la PTPA est-elle déjà en danger ? Affaire à suivre…