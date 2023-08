Même si son papa ne sera pas loin, l’aven­ture comme dit Stefanos va prendre une autre tournure.

Le choix d’écarter son père a été mure­ment réfléchi comme l’ex­plique le Grec.

« Mon père, en ce moment, vous savez, je lui donne un peu de temps libre. Il n’a pas eu de temps libre depuis que j’ai 12 ans. Je pense donc qu’il est très sain pour lui de s’éloi­gner un peu du terrain et de se ressourcer. Et bien sûr, je l’aime et je veux qu’il fasse partie de ce voyage que nous avons construit ensemble, et il ne va nulle part. Il est toujours avec nous, et il suit toujours notre chemin et notre parcours. Mais pour moi, c’est le moment, vous savez, de conti­nuer à explorer de nouvelles choses. Je suis ouverte d’es­prit et je veux apprendre autant que possible et, comme je l’ai mentionné plus tôt, maxi­miser ma carrière parce que j’ai parfois eu l’im­pres­sion de stagner »