Dans une longue inter­view accordée à Sport Bild, Stefanos Tsitsipas répond assez cash aux ques­tions percu­tantes du média alle­mand connu pour aller droit au but.

Sur le temps que Novak Djokovic risque encore de passer au sommet du tennis mondial, le Grec a du mal à trouver une date : « Personne ne le sait. J’ai beau­coup de confiance en lui et je sais qu’il se battra toujours pour les grands titres. Dans le tennis, il y a des situa­tions auxquelles on ne s’at­tend jamais. Qui aurait pensé que Federer conti­nue­rait à jouer à 40 ans ? Pas moi. Mais je suis tota­le­ment sûr que cela reviendra. » a expliqué le Grec qui sera l’un des vrais outsi­ders du Masters qui débute dimanche à Turin d’au­tant qu’il a déjà gagné cette épreuve, c’était en 2019. C’est pour l’ins­tant, le plus beau titre de sa carrière.