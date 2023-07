Il y a eu des cas dans le passé où Tsitsipas et Medvedev ont eu des échanges houleux sur le terrain, expres­sion de leur compé­ti­ti­vité. On se rappelle notam­ment la danse de Medvedev à Rome après sa victoire contre Tsitsipas, en réponse à la danse du Grec il y a un an à Cincinnati.

Ces provo­ca­tions mutuelles sont‐elles l’expression d’une anti­pa­thie commune ? C’est en direct sur Instagram que Tsitsipas a mis les choses aux clairs après la ques­tion d’un inter­naute : « Est‐ce que tu aimes Medvedev ? ».

🚨Stefaniil crumbs🚨 Stef talking about Daniil for a full minute 🥹 pic.twitter.com/oH3junTLKI — kay nonsense (@atp4me) July 17, 2023

« Je le trouve parfois drôle sur le court. Il est évident que tu ne veux pas passer 10 minutes à parler au lieu de jouer au tennis mais parfois, c’est amusant, surtout quand on le revoit en replay. C’est l’un des joueurs de les moins ortho­doxes que j’ai vu dans ma carrière, mais d’une manière ou d’une autre, il le fait fonc­tionner, il a un style très unique et c’est un joueur contre lequel il est diffi­cile de jouer. Cela fonc­tionne assez bien en sa faveur en fait. Il a un style très unique et c’est un joueur diffi­cile à affronter car il sert bien. Il ne fait pas de fautes directes. Il ne rate pas grand‐chose et il met la balle en jeu la plupart du temps. Il ne crée pas de jeu mais il lit et sa patience est l’un des éléments les plus forts. »