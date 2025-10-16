Alors que la deuxième édition du Six Kings Slam, l’ex­hi­bi­tion aux millions de dollars orga­nisée à Riyad, en Arabie Saoudite, a débuté ce mercredi avec deux matchs sans aucun intérêt (deux victoires expé­di­tives de Sinner et Fritz face à Tsitsipas et Zverev), les deux derniers se sont en tout cas bien rempli les poches en encais­sant un chèque de 1,5 millions d’euros chacun.

Un montant indé­cent si l’on rapporte cela au temps passé sur le court par les deux perdants : 59 minutes pour l’Allemand et 79 pour le Grec.

Une situa­tion pour laquelle le jour­na­liste espa­gnol, José Moron, a préféré ironiser.

Tsitsipas se llevó hoy un millón y medio por jugar tocado de la espalda en la Six Kings Slam.



Por sus 76 minutos de partido, se llevó casi 20.000 dólares por minuto jugado.



Ahí es nada. pic.twitter.com/VnuCYzK6BL — José Morón (@jmgmoron) October 15, 2025

« Tsitsipas a remporté aujourd’hui un million et demi de dollars pour avoir joué malgré une bles­sure au dos lors du Six Kings Slam. Pour ses 76 minutes de jeu, il a gagné près de 20 000 dollars par minute jouée. Ce n’est rien du tout », a écrit notre confrère sur son compte Twitter.