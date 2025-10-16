Alors que la deuxième édition du Six Kings Slam, l’exhibition aux millions de dollars organisée à Riyad, en Arabie Saoudite, a débuté ce mercredi avec deux matchs sans aucun intérêt (deux victoires expéditives de Sinner et Fritz face à Tsitsipas et Zverev), les deux derniers se sont en tout cas bien rempli les poches en encaissant un chèque de 1,5 millions d’euros chacun.
Un montant indécent si l’on rapporte cela au temps passé sur le court par les deux perdants : 59 minutes pour l’Allemand et 79 pour le Grec.
Une situation pour laquelle le journaliste espagnol, José Moron, a préféré ironiser.
Tsitsipas se llevó hoy un millón y medio por jugar tocado de la espalda en la Six Kings Slam.— José Morón (@jmgmoron) October 15, 2025
Por sus 76 minutos de partido, se llevó casi 20.000 dólares por minuto jugado.
Ahí es nada. pic.twitter.com/VnuCYzK6BL
« Tsitsipas a remporté aujourd’hui un million et demi de dollars pour avoir joué malgré une blessure au dos lors du Six Kings Slam. Pour ses 76 minutes de jeu, il a gagné près de 20 000 dollars par minute jouée. Ce n’est rien du tout », a écrit notre confrère sur son compte Twitter.
