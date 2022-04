Lors d’un récent podcast produit par l’ATP, Stefanos Tsitispas s’est prononcé sur l’évo­lu­tion de la carrière de Carlos Alcaraz. Selon le Grec, sa progres­sion est aussi lié à l’ad­ver­sité que repré­sente sa géné­ra­tion. Une analyse qui risque d’être discutée d’au­tant qu’a­près leur quart de finale à Barcelone, les deux cham­pions ne sont pas les meilleurs amis du monde.

« Carlos a construit une riva­lité avec la plupart d’entre nous et je pense que c’est quelque chose qui peut l’aider, je ne pense pas que cela puisse lui faire du mal. Au début, il était l’out­sider, et main­te­nant j’ai l’im­pres­sion qu’il est plus en place, que les gens le connaissent mieux. Donc, évidem­ment, son statut à changer et nous voulons le battre aussi souvent qu’il le fait maintenant. »