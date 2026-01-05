Depuis l’Australie, où il a commencé sa saison par une victoire en United Cup contre Shintaro Mochizuki (6−3, 6–4), Stefanos Tsitsipas a dévoilé son grand objectif pour 2026.

« Sur le plan profes­sionnel, j’ai­me­rais me voir en finale d’un tournoi du Grand Chelem. Peu importe lequel. C’est ma réso­lu­tion pour la nouvelle année. Je veux être en forme, en bonne santé et, à un moment donné dans l’année, disputer à nouveau une finale de Grand Chelem. Je ne veux pas attendre que les oppor­tu­nités se présentent. Je veux les créer moi‐même. »

Pour rappel, l’ac­tuel 34e mondial a perdu deux finales de Grand Chelem : Roland‐Garros 2021, alors qu’il menait deux sets à zéro contre Novak Djokovic, l’Open d’Australie 2023, encore face au Serbe.