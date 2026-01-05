AccueilATPTsitsipas annonce son très grand objectif pour 2026 !
ATP

Tsitsipas annonce son très grand objectif pour 2026 !

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Depuis l’Australie, où il a commencé sa saison par une victoire en United Cup contre Shintaro Mochizuki (6−3, 6–4), Stefanos Tsitsipas a dévoilé son grand objectif pour 2026. 

« Sur le plan profes­sionnel, j’ai­me­rais me voir en finale d’un tournoi du Grand Chelem. Peu importe lequel. C’est ma réso­lu­tion pour la nouvelle année. Je veux être en forme, en bonne santé et, à un moment donné dans l’année, disputer à nouveau une finale de Grand Chelem. Je ne veux pas attendre que les oppor­tu­nités se présentent. Je veux les créer moi‐même. »

Pour rappel, l’ac­tuel 34e mondial a perdu deux finales de Grand Chelem : Roland‐Garros 2021, alors qu’il menait deux sets à zéro contre Novak Djokovic, l’Open d’Australie 2023, encore face au Serbe. 

Publié le lundi 5 janvier 2026 à 11:55

Article précédent
La grosse colère de Zverev dès son deuxième match de l’année

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.