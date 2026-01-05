Depuis l’Australie, où il a commencé sa saison par une victoire en United Cup contre Shintaro Mochizuki (6−3, 6–4), Stefanos Tsitsipas a dévoilé son grand objectif pour 2026.
« Sur le plan professionnel, j’aimerais me voir en finale d’un tournoi du Grand Chelem. Peu importe lequel. C’est ma résolution pour la nouvelle année. Je veux être en forme, en bonne santé et, à un moment donné dans l’année, disputer à nouveau une finale de Grand Chelem. Je ne veux pas attendre que les opportunités se présentent. Je veux les créer moi‐même. »
Pour rappel, l’actuel 34e mondial a perdu deux finales de Grand Chelem : Roland‐Garros 2021, alors qu’il menait deux sets à zéro contre Novak Djokovic, l’Open d’Australie 2023, encore face au Serbe.
Publié le lundi 5 janvier 2026 à 11:55