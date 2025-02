Le Grec Stefanos Tsitsipas est en recherche de confiance en ce moment, après sa sortie préci­pitée au premier tour de l’Open d’Australie. Mais comme il l’a déclaré à l’ATP, il peut s’aider de sa petite amie, Paula Badosa, qui elle est en pleine bourre ces derniers mois.

« Son succès me donne beau­coup de moti­va­tion. C’était vrai­ment impres­sion­nant et mérité. Avec son parcours, je me suis dit : ‘Si elle peut le faire, pour­quoi pas moi ?’ C’est comme ça que je vois les choses. J’ai beau­coup appris de ce processus pour arriver en demi‐finale d’un Grand Chelem. Je me suis senti privi­légié de pouvoir lui donner quelques petits conseils pour l’aider à atteindre les demi‐finales. Elle m’a donné la liberté de lui donner des retours et des conseils. Grâce à ses conseils, j’ai aussi appris des choses sur moi‐même, sur ma façon de voir le court et sur ma façon d’aborder mon propre jeu. Cela me pousse à aller de l’avant. »