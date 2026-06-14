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Tsitsipas au sujet de Dimitrov : « La première fois que je l’ai vu, j’ai été choqué par son jeu, Grigor est une personne vrai­ment à part »

Par
Laurent Trupiano
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Une exhi­bi­tion a été orga­nisée à Sofia en l’hon­neur de l’en­fant du pays Grigor Dimitrov. 

Le public a répondu présent et cela a du faire plaisir au Bulgare qui est entrain de vivre une période plus que difficile. 

Alors qu’il était entrain de éaliser un exploit en 8ème de finale de Wimbledon la saison passée, il a été terrassé par une blessure. 

Depuis, il est revenu trop tôt et n’a pas utilisé de clas­se­ment protégé. 

Ce lundi, il sera donc 169ème à l’ATP et il parait clair qu’il devra jouer les quali­fi­ca­tions à Wimbledon dans quelques semaines.

En atten­dant, il a donc pris du plaisir et a invité Stefanos Tsitsipas pour son exhi­bi­tion, une invi­ta­tion que le Grec a pris plaisir à honorer car il apprécie énor­mé­ment Grigor comme il l’a expliqué lors d’une inter­view donnée à un média bulgare.

« Dès que je l’ai vu la première fois, il m’a impres­sionné par son style de jeu, c’est unique sur le circuit. Et c’est quelque chose que je n’ou­blierai pas. Après nos carrières ont été intenses, et nous avons pas passé beau­coup de temps ensemble. Depuis quelques années, on est beau­coup plus proche, Grigor est une personne très inté­res­sante, c’est quel­qu’un qui est poli, avenant, c’est une personne à part fina­le­ment sur le circuit, il est vrai­ment diffé­rent de la plupart des autres joueurs »

Publié le dimanche 14 juin 2026 à 10:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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