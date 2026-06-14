Une exhibition a été organisée à Sofia en l’honneur de l’enfant du pays Grigor Dimitrov.
Le public a répondu présent et cela a du faire plaisir au Bulgare qui est entrain de vivre une période plus que difficile.
Alors qu’il était entrain de éaliser un exploit en 8ème de finale de Wimbledon la saison passée, il a été terrassé par une blessure.
Depuis, il est revenu trop tôt et n’a pas utilisé de classement protégé.
Ce lundi, il sera donc 169ème à l’ATP et il parait clair qu’il devra jouer les qualifications à Wimbledon dans quelques semaines.
Stef & Grigor meeting little & big fans after their exhibition charity tennis match Friday night in Sofia, Bulgaria— TennisNews (@TennisMediaHype) June 13, 2026
June 12, 2026#Tsitsipas #Dimitrov #Stefanos #StefanosTsitsipas pic.twitter.com/Y1FDhGK3hP
En attendant, il a donc pris du plaisir et a invité Stefanos Tsitsipas pour son exhibition, une invitation que le Grec a pris plaisir à honorer car il apprécie énormément Grigor comme il l’a expliqué lors d’une interview donnée à un média bulgare.
« Dès que je l’ai vu la première fois, il m’a impressionné par son style de jeu, c’est unique sur le circuit. Et c’est quelque chose que je n’oublierai pas. Après nos carrières ont été intenses, et nous avons pas passé beaucoup de temps ensemble. Depuis quelques années, on est beaucoup plus proche, Grigor est une personne très intéressante, c’est quelqu’un qui est poli, avenant, c’est une personne à part finalement sur le circuit, il est vraiment différent de la plupart des autres joueurs »
Publié le dimanche 14 juin 2026 à 10:45