La lettre envoyée aux tour­nois du Grand Chelem par les meilleurs joueurs et joueuses du circuit était au centre du début du media day de Monte‐Carlos.

Tsitsipas s’en s’at­tri­buer le rôle de leader s’est donc exprimé à ce sujet en évoquant le prin­cipe de soli­da­rité pour que les choses avancent concrètement.

« Les joueurs devraient s’unir et les joueurs devraient être ensemble à ce sujet. Parfois, j’ai l’im­pres­sion que le tennis nous sépare vrai­ment les uns des autres. Et il s’agit de s’unir tous et d’ob­tenir ce qui est juste pour nous. C’est tout ce que je peux vous dire. Je n’ai pas de chiffre dans mon esprit (NDLR : Chiffre concer­nant le pour­cen­tage de revenus à obtenir sur les tour­nois du Grand Chelem), mais je vais vous dire une chose. Actuellement, ce n’est certai­ne­ment pas là où il devrait être à mon avis »