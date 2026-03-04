Le Grec en a remuis une couche concer­nant sa petite et courte colla­bo­ra­tion avec Goran Ivanisevic. Ce qui est certain c’est que s’ils se croisent à Indian Wells, ils ne risquent pas de se saluer.

« Il avait sans doute raison sur certains points, mais c’était vrai­ment malvenu de faire de telles remarques, car à ce moment‐là, je traver­sais une période très diffi­cile avec mon dos. Dire des choses pareilles… J’ai trouvé ça très injuste, car je ne pouvais pas m’entraîner correc­te­ment : j’avais constam­ment mal au dos. Je me souviens d’aller à l’entraînement et de ne pas pouvoir y arriver à cause de la douleur. Je crois qu’on n’a eu qu’un ou deux entraî­ne­ments complets où j’ai vrai­ment pu montrer mon poten­tiel. C’était donc très malvenu de faire de tels commen­taires, car il n’y avait pas assez de temps pour juger, vu le peu de temps qu’on a passé ensemble. On a passé moins de 15 heures sur le terrain. Et si j’engage un entraî­neur comme Goran, c’est pour progresser et améliorer mon jeu. Pas pour rester les bras croisés. Sinon, je pour­rais le faire avec n’im­porte quel autre entraî­neur, bien moins cher, car j’en tiens compte aussi. Quand je paie un entraî­neur correc­te­ment pour son travail, je veux vrai­ment me donner à fond, et ça fait partie du contrat. Je suis prêt à ça »