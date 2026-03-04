Le Grec en a remuis une couche concernant sa petite et courte collaboration avec Goran Ivanisevic. Ce qui est certain c’est que s’ils se croisent à Indian Wells, ils ne risquent pas de se saluer.
« Il avait sans doute raison sur certains points, mais c’était vraiment malvenu de faire de telles remarques, car à ce moment‐là, je traversais une période très difficile avec mon dos. Dire des choses pareilles… J’ai trouvé ça très injuste, car je ne pouvais pas m’entraîner correctement : j’avais constamment mal au dos. Je me souviens d’aller à l’entraînement et de ne pas pouvoir y arriver à cause de la douleur. Je crois qu’on n’a eu qu’un ou deux entraînements complets où j’ai vraiment pu montrer mon potentiel. C’était donc très malvenu de faire de tels commentaires, car il n’y avait pas assez de temps pour juger, vu le peu de temps qu’on a passé ensemble. On a passé moins de 15 heures sur le terrain. Et si j’engage un entraîneur comme Goran, c’est pour progresser et améliorer mon jeu. Pas pour rester les bras croisés. Sinon, je pourrais le faire avec n’importe quel autre entraîneur, bien moins cher, car j’en tiens compte aussi. Quand je paie un entraîneur correctement pour son travail, je veux vraiment me donner à fond, et ça fait partie du contrat. Je suis prêt à ça »
