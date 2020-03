Dans les colonnes de Times of India, Stefanos Tsitsipas, toujours aussi sincère, se confie sur les dangers des réseaux sociaux. Le Grec en a souvent parlé et le réaffirme tant cela a pu le perturber par le passé : « J’ai parlé à beaucoup de personnes des réseaux sociaux. Pour certains, il n’y a aucun problème. Je suppose que ces gens ne sont pas à ma place, ils ne reçoivent pas autant d’attention de tout ce qu’ils font. Pour moi, les réseaux sociaux peuvent devenir nuisible. Alors j’essaie de m’en éloigner. Je ne suis pas vraiment sur les réseaux sociaux, à l’exception de YouTube qui ma source principale pour la télévision et de divertissement. Je reçois beaucoup de critiques sur les réseaux sociaux, beaucoup de gens disent des choses qui peuvent m’affecter d’une certaine manière, m’amener à un état mental différent et me faire douter de moi-même. J’essaye de les éviter pendant les tournois, lors des compétitions et des semaines importantes. Je me concentre davantage sur les gens qui m’entourent plutôt que sur les gens qui sont loin et qui ne savent pas ce qui se passe.«