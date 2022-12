Deux semaines après sa confé­rence de presse lunaire suite à sa défaite face à Andrey Rublev sur le Masters où il esti­mait que le jeu du Russe n’avait rien de créatif, Stefanos Tsitsipas a fina­le­ment décidé de s’ex­cuser. Une belle initia­tive de la part du joueur grec même si ses expli­ca­tions restent surprenantes.

« Ce que j’ai dit lors de cette confé­rence de presse contre Rublev était très injuste envers lui et pas correct », a déclaré Tsitsipas à Arab News dans une inter­view jeudi avant sa prochaine parti­ci­pa­tion au Championnat du monde de tennis de Mubadala à Abu Dhabi. « Je voulais vrai­ment qu’Andrey gagne le prochain match et mon approche était d’ajouter un peu de carbu­rant au feu, de lui donner envie d’être plus affamé et plus concentré sur son prochain match. Je pense que c’était mal à faire, parce que j’avais l’im­pres­sion, je ne sais pas, qu’il n’était pas capable de jouer, j’ai vu le match, je ne pense pas qu’il ait joué aussi bien que je l’au­rais attendu. C’était ma seule façon de terminer dans les trois premiers s’il avait gagné ce match. J’ai juste joué un peu avec et j’ai essayé d’uti­liser mes chances autant que possible. Mais bien sûr, la meilleure chose aurait été de gagner mon match. (…) Définitivement, si je le voyais, je voudrais m’ex­cuser auprès de lui parce que ce n’est certai­ne­ment pas ce que je pense de lui en réalité. »