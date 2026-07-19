Stefanos Tsitsipas et Paula Badosa ont long­temps formé le couple le plus média­tisé du monde du tennis. Après plusieurs années de rela­tion et une sépa­ra­tion offi­cia­lisée l’an dernier, chacun semble désor­mais avoir tourné la page.

Sacré à Gstaad ce dimanche, le Grec a célébré son titre d’une manière très symbo­lique en invi­tant sur le court, lors de la céré­monie de remise des trophées, sa nouvelle compagne, l’Américaine Kristen Thoms, avec qui il a partagé ce moment de bonheur.

Le hasard du calen­drier voulait que les deux anciens parte­naires disputent chacun une finale ce dimanche : Tsitsipas à Gstaad en fin de matinée, tandis que Paula Badosa devait jouer à Iasi en Roumanie. Mais la finale de l’Espagnole a fina­le­ment été reportée à lundi en raison des condi­tions météorologiques.

Reste à savoir si ce contexte parti­cu­lier aura la moindre influence sur Badosa, qui tente elle aussi de retrouver son meilleur niveau après de nombreux pépins physiques et plusieurs mois compliqués.