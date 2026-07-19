Stefanos Tsitsipas et Paula Badosa ont longtemps formé le couple le plus médiatisé du monde du tennis. Après plusieurs années de relation et une séparation officialisée l’an dernier, chacun semble désormais avoir tourné la page.
Sacré à Gstaad ce dimanche, le Grec a célébré son titre d’une manière très symbolique en invitant sur le court, lors de la cérémonie de remise des trophées, sa nouvelle compagne, l’Américaine Kristen Thoms, avec qui il a partagé ce moment de bonheur.
Le hasard du calendrier voulait que les deux anciens partenaires disputent chacun une finale ce dimanche : Tsitsipas à Gstaad en fin de matinée, tandis que Paula Badosa devait jouer à Iasi en Roumanie. Mais la finale de l’Espagnole a finalement été reportée à lundi en raison des conditions météorologiques.
Reste à savoir si ce contexte particulier aura la moindre influence sur Badosa, qui tente elle aussi de retrouver son meilleur niveau après de nombreux pépins physiques et plusieurs mois compliqués.
Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 18:48