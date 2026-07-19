Accueil ATP

Tsitsipas célèbre avec sa compagne, Badosa désta­bi­lisée avant sa finale demain ?

Par
Antoine Touchard
-
573

Stefanos Tsitsipas et Paula Badosa ont long­temps formé le couple le plus média­tisé du monde du tennis. Après plusieurs années de rela­tion et une sépa­ra­tion offi­cia­lisée l’an dernier, chacun semble désor­mais avoir tourné la page.

Sacré à Gstaad ce dimanche, le Grec a célébré son titre d’une manière très symbo­lique en invi­tant sur le court, lors de la céré­monie de remise des trophées, sa nouvelle compagne, l’Américaine Kristen Thoms, avec qui il a partagé ce moment de bonheur.

Le hasard du calen­drier voulait que les deux anciens parte­naires disputent chacun une finale ce dimanche : Tsitsipas à Gstaad en fin de matinée, tandis que Paula Badosa devait jouer à Iasi en Roumanie. Mais la finale de l’Espagnole a fina­le­ment été reportée à lundi en raison des condi­tions météorologiques.

Reste à savoir si ce contexte parti­cu­lier aura la moindre influence sur Badosa, qui tente elle aussi de retrouver son meilleur niveau après de nombreux pépins physiques et plusieurs mois compliqués.

Publié le dimanche 19 juillet 2026 à 18:48

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥