« Je ne vois aucune raison pour laquelle quelqu’un de mon âge devrait être vacciné, les jeunes doivent trans­mettre le virus », lâchait Stefanos Tsitsipas il y a tout juste un mois. Ses propos avaient réagir le gouver­ne­ment grec, assez remonté. Le numéro 3 mondial a évoqué son chan­ge­ment de posi­tion sur le sujet dans un entre­tien accordé à Giorgos Liagas.

« Je n’ai jamais fait la promo­tion de la vacci­na­tion, mais je n’étais pas contre la vacci­na­tion. Je soutiens tous ceux qui veulent le faire. Je ne suis pas médecin, je suis un athlète et mon point de vue n’est peut‐être pas le meilleur en matière de méde­cine. Je vais me faire vacciné pour avoir une vie normale. Tout le monde est contrarié à ce sujet, mais nous devons nous entraider. Je n’ai aucun regret. Ce sont mes points de vue et opinions. J’ai réfléchi plusieurs fois à ce que j’ai dit. Il n’y a rien de négatif dans ce que je dis, même si certains l’ont vu néga­ti­ve­ment. Ils ont pleuré, mais je ne les regarde pas. Ils me parle de mes connais­sances, mais je ne fais pas atten­tion », a déclaré Stefanos Tsitsipas.