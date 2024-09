Éliminé dès le premier tour de l’US Open, quelques semaines après avoir renvoyé son père, Apostolos, de son poste d’en­traî­neur, Stefanos Tsitsipas a annoncé ce mercredi sur ses réseaux sociaux son forfait pour la rencontre de Coupe Davis entre son pays, la Grèce, et la Serbie de Novak Djokovic (du 14 au 15 septembre).

Blessé au dos, l’ac­tuel 11e joueur mondial a expliqué qu’il allait devoir suivre une réédu­ca­tion spécifique.

Ανακοίνωση για το Davis Cup απέναντι στη Σερβία. pic.twitter.com/BKT2l6pOMr — Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) September 4, 2024

« La voix de mon cœur m’a conseillé de soutenir l’équipe natio­nale une fois de plus. Cependant, la voix de mon corps, de manière impé­rieuse, m’in­terdit de parti­ciper à la rencontre face à la Serbie pour la Coupe Davis. Une bles­sure au dos contractée lors de ma parti­ci­pa­tion à l’US Open m’oblige à suivre un programme de réédu­ca­tion spécial afin de revenir sur les courts le plus rapi­de­ment possible. C’est avec grand regret que j’an­nonce ma déci­sion de ne pas parti­ciper à la compé­ti­tion la semaine prochaine à Belgrade. Je souhaite bonne chance à notre équipe natio­nale dans la diffi­cile rencontre avec la Serbie. Quant à moi, je ferai de mon mieux pour que, lors de la prochaine obli­ga­tion de l’équipe natio­nale, je puisse à nouveau jouer avec le drapeau national sur la poitrine. »