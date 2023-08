Stefanos Tsitsipas a décidé de donner sa confiance à un autre entrai­neur que son père : Mark Philippoussis en le dési­gnant clai­re­ment comme son coach numéro 1. Une manière pour lui d’espérer progresser davan­tage en donnant un nouvel élan à sa carrière. Le Grec s’est exprimé en confé­rence de presse sur cette nouvelle colla­bo­ra­tion avec Philippoussis et sur son père, qui n’est jamais bien loin :

« Je pense qu’il y a une chose à laquelle j’ai prêté atten­tion : c’est qu’il y a beau­coup plus de tran­quillité et de calme dans l’air quand je suis en compé­ti­tion. Vous savez, les parents peuvent parfois devenir émotifs, et je comprends tout à fait cela. Je ne suis pas moi‐même parent, mais j’ima­gine à quel point il peut être diffi­cile parfois de voir son enfant se donner à fond et de vivre autant d’épreuves pendant un match.

Mark est lui‐même parent. Ce n’est pas mon père, mais il a traversé de nombreux moments de sa carrière person­nelle qu’il peut mieux iden­ti­fier et capturer à certains égards. C’est un être humain incroyable. Il m’a beau­coup aidé. Il a été là pour moi. Même quand les gens ne le voyaient pas, il était là à huis clos en privé. Et c’est un gros ajout à notre équipe. Mon père en ce moment, je lui donne du temps libre. Il n’a pas eu de congés depuis que j’ai 12 ans. Je pense donc que pour lui, je pense que c’est très sain de s’éloi­gner du court et de se sentir à nouveau rafraîchi.

Et, bien sûr, je l’aime et je veux qu’il fasse partie de ce voyage que nous avons construit ensemble, et il ne va nulle part. Il est toujours avec nous, et il est toujours là pour suivre notre chemin et notre voyage.

Mais pour moi, c’est un moment, vous savez, pour conti­nuer à explorer de nouvelles choses. Et je suis ouvert d’es­prit et je veux apprendre autant que possible et, comme je l’ai mentionné plus tôt, maxi­miser ma carrière parce que je me suis parfois senti stag­nant. Et là c’est comme une bouffée d’air frais. »