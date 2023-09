Stefanos Tsitsipas a fait plusieurs décla­ra­tions fortes au média grec H Kaohmepinh sur sa nouvelle façon de gérer sa carrière ou sur Roger Federer. Il s’est égale­ment exprimé sur la déter­mi­na­tion de Novak Djokovic, contre qui il s’est incliné deux fois en finale de Grand Chelem (Roland‐Garros 2021 et Open d’Australie 2023).

« Si l’on s’en tient aux chiffres, il est sans aucun doute le meilleur. Il bat record sur record. Et il entre­tient cette soif alors qu’il n’a plus rien à prouver. C’est son carac­tère. Il n’est jamais content, c’est comme s’il voulait se venger ou comme s’il voulait toujours prouver quelque chose à quel­qu’un. Je ne sais pas quoi et à qui. Il a les yeux qui brillent. »