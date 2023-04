« Novak Djokovic est le plus grand à avoir jamais touché une raquette de tennis », affir­mait Stefanos Tsitsipas lors de la remise des prix sur la Rod Laver Arena en janvier dernier après sa défaite en finale de l’Open d’Australie contre le Serbe.

Alors qu’il était déjà revenu un peu sur ses propos, le Grec a cette fois défi­ni­ti­ve­ment éliminé Nole de la course au GOAT lors d’une inter­view accordée à Marca avant le début du Masters 1000 de Madrid.

« Pour moi, le meilleur joueur de l’his­toire n’est pas basé sur les titres, le nombre de tour­nois du Grand Chelem ou le nombre de matchs gagnés. Le GOAT doit être le joueur qui a attiré le plus de fans sur un court de tennis, celui qui a inspiré les gens à faire quelque chose d’utile de leur vie, la personne qui a apporté le plus de plaisir. Selon mes critères et si l’on résume tout cela à quel­qu’un, ce quel­qu’un est Roger Federer. J’irais avec lui et ensuite je dirais Rafa Nadal. »