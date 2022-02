Dans un live sur Instagram, le joueur grec s’est large­ment exprimé sur sa vie sur le circuit. Ces propos confirment que Stefanos est isolé au sein du circuit. Visiblement, cette situa­tion le pèse : « J’ai quelques rela­tions avec mes pairs, des choses simples comme me dire bonjour est quelque chose que j’ap­précie beau­coup, j’ai certai­ne­ment beau­coup essayé cette année d’être plus ouvert et plus gentil avec mes collègues et mes concur­rents. Certains d’entre eux sont froids, ce qui n’est pas agréable à voir. Ce n’est pas très agréable quand il y a ce genre de tempé­ra­ment. Au final, je ne leur accorde fina­le­ment aucune atten­tion ” a expliqué le Grec

Visiblement, Stefanos en a gros sur la patate : « J’ai l’im­pres­sion que de nombreux joueurs ont dit des choses méchantes ou mauvaises à mon sujet sans raison, mais cela peut aussi être de la jalousie. Mais tout le monde mérite une chance et tout le monde devrait s’ex­cuser ou au moins s’ex­cuser s’il sait qu’il a tort »