Stefanos Tsitsipas a dû passer par les qualifications du Masters 1000 de Montréal, une première pour lui depuis 2018.
Le Grec a parfaitement lancé sa campagne en s’imposant sans trembler au premier tour des qualifications face au Canadien Keegan Rice, 831e mondial, sur le score de 6–3, 6–4.
Mais au‐delà de sa victoire, c’est un message publié sur son compte X qui a retenu l’attention. Visiblement agacé, Tsitsipas a regretté de passer davantage de temps à voyager qu’à jouer au tennis, relançant ainsi le débat sur un calendrier ATP jugé toujours plus lourd et exigeant par de nombreux joueurs.
« De temps en temps j’ai l’impression que c’est 90% d’aéroport, 9% d’hôtel et seulement 1% de tennis » a déclaré Tsitsipas.
Publié le lundi 3 août 2026 à 11:40