Stefanos Tsitsipas a dû passer par les quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Montréal, une première pour lui depuis 2018.

Le Grec a parfai­te­ment lancé sa campagne en s’im­po­sant sans trem­bler au premier tour des quali­fi­ca­tions face au Canadien Keegan Rice, 831e mondial, sur le score de 6–3, 6–4.

Mais au‐delà de sa victoire, c’est un message publié sur son compte X qui a retenu l’at­ten­tion. Visiblement agacé, Tsitsipas a regretté de passer davan­tage de temps à voyager qu’à jouer au tennis, relan­çant ainsi le débat sur un calen­drier ATP jugé toujours plus lourd et exigeant par de nombreux joueurs.

Sometimes I feel like 90% of tour life is airports, 9% hotels, and 1% actual tennis. — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) August 3, 2026

« De temps en temps j’ai l’im­pres­sion que c’est 90% d’aé­ro­port, 9% d’hôtel et seule­ment 1% de tennis » a déclaré Tsitsipas.