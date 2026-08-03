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Tsitsipas en a marre : « J’ai parfois l’im­pres­sion que la vie du circuit, c’est 90 % d’aé­ro­ports, 9 % d’hô­tels et 1 % de tennis à propre­ment parler »

Par
Antoine Touchard
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Stefanos Tsitsipas a dû passer par les quali­fi­ca­tions du Masters 1000 de Montréal, une première pour lui depuis 2018.

Le Grec a parfai­te­ment lancé sa campagne en s’im­po­sant sans trem­bler au premier tour des quali­fi­ca­tions face au Canadien Keegan Rice, 831e mondial, sur le score de 6–3, 6–4.

Mais au‐delà de sa victoire, c’est un message publié sur son compte X qui a retenu l’at­ten­tion. Visiblement agacé, Tsitsipas a regretté de passer davan­tage de temps à voyager qu’à jouer au tennis, relan­çant ainsi le débat sur un calen­drier ATP jugé toujours plus lourd et exigeant par de nombreux joueurs.

« J’ai parfois l’im­pres­sion que la vie en tournée, c’est 90 % d’aé­ro­ports, 9 % d’hô­tels et 1 % de tennis à propre­ment parler », a écrit Tsitsipas sur ses réseaux sociaux. 

Publié le lundi 3 août 2026 à 11:40

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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