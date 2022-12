Invité à s’ex­primer sur Novak Djokovic, joueur contre lequel il s’est incliné à quatre reprises lors de cette saison 2022 (Rome, Astana, Paris et Turin), Stefanos Tsitsipas a tenu à lui rendre un magni­fique hommage en insis­tant sur son grand professionnalisme.

« Il est le plus résis­tant et le plus constant. Un perfec­tion­niste qui a amené le tennis à un autre niveau. Son alimen­ta­tion, son travail physique, son élas­ti­cité et son profes­sion­na­lisme dans chacun des domaines. Je ne pense pas qu’il y ait une seule chose qu’il néglige. Novak est en avance. Personnellement, il m’ins­pire beau­coup », a déclaré Tsitsipas lors d’une récente inter­view accordée à Clay.