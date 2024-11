Quelques jours après ses critiques sur le nouveau format adopté par l’ATP concer­nant les Masters 1000 sur une dizaine de jours, Stefanos Tsitsipas, qui avait d’ailleurs été moqué par Stan Wawrinka pour son chan­ge­ment d’avis, n’a pas hésité à en remette une couche.

Présent cette semaine à Turin pour le Masters en tant que deuxième rempla­çant, le joueur grec a égale­ment fait part de son épuisement.

« C’est l’année la plus épui­sante que j’ai passée sur le circuit. Le nouveau concept du Masters 1000 n’est pas bon et je n’ai pas peur de le dire parce que c’est mon opinion et que j’ai­me­rais contri­buer à un calen­drier plus adapté aux joueurs de tennis », a notam­ment déclaré Stefanos au micro de Sky Sports.