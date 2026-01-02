Avant le début de la United Cup en Australie, où il va représenter la Grèce, Stefanos Tsitsipas a fait quelques confessions sur sa saison 2025 très compliquée, marquée par une blessure au dos.
« Je préfère abandonner le tennis si je ne peux pas en profiter sans souffrir plutôt que de lutter constamment contre de graves problèmes de santé. Je veux être heureux. Je suppose que si je ne peux plus concourir, je devrai arrêter, mais mon rêve serait de continuer à concourir pendant encore dix ans. Le tennis m’a tout donné, ce serait très dur de devoir abandonner. »
