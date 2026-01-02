Avant le début de la United Cup en Australie, où il va repré­senter la Grèce, Stefanos Tsitsipas a fait quelques confes­sions sur sa saison 2025 très compli­quée, marquée par une bles­sure au dos.

« Je préfère aban­donner le tennis si je ne peux pas en profiter sans souf­frir plutôt que de lutter constam­ment contre de graves problèmes de santé. Je veux être heureux. Je suppose que si je ne peux plus concourir, je devrai arrêter, mais mon rêve serait de conti­nuer à concourir pendant encore dix ans. Le tennis m’a tout donné, ce serait très dur de devoir abandonner. »