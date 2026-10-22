Stefanos Tsitsipas réalise une belle semaine à Almaty, où il s’est qualifié hier pour les quarts de finale en s’im­po­sant face au local Mikhail Kukushkin, mettant ainsi un terme à la carrière du Kazakh.

Interrogé à ce sujet en confé­rence de presse, le Grec a révélé avoir énor­mé­ment de respect pour les joueurs qui décident de prendre leur retraite, et plus parti­cu­liè­re­ment pour ceux qui ne reviennent jamais sur leur décision.

« J’ai énor­mé­ment de respect pour ceux qui prennent leur retraite et qui ne reviennent jamais. Un respect immense. Ils ont pris une déci­sion et ils s’y tiennent. J’ai égale­ment beau­coup de respect pour ceux qui savent déjà ce qu’ils feront après leur carrière. Ils ne sont pas angoissés à l’idée de décou­vrir une vie sans tennis, ni par les diffi­cultés que cette nouvelle exis­tence pour­rait repré­senter » a déclaré Tsitsipas.

Des mots forts de la part du Grec, qui pour­raient indi­rec­te­ment faire écho aux parcours de certains grands noms du circuit, on pense notam­ment à Serena Williams…

Reste à savoir si Tsitsipas avait certains joueurs en tête au moment de prononcer ces paroles…