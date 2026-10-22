Stefanos Tsitsipas réalise une belle semaine à Almaty, où il s’est qualifié hier pour les quarts de finale en s’imposant face au local Mikhail Kukushkin, mettant ainsi un terme à la carrière du Kazakh.
Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le Grec a révélé avoir énormément de respect pour les joueurs qui décident de prendre leur retraite, et plus particulièrement pour ceux qui ne reviennent jamais sur leur décision.
« J’ai énormément de respect pour ceux qui prennent leur retraite et qui ne reviennent jamais. Un respect immense. Ils ont pris une décision et ils s’y tiennent. J’ai également beaucoup de respect pour ceux qui savent déjà ce qu’ils feront après leur carrière. Ils ne sont pas angoissés à l’idée de découvrir une vie sans tennis, ni par les difficultés que cette nouvelle existence pourrait représenter » a déclaré Tsitsipas.
Des mots forts de la part du Grec, qui pourraient indirectement faire écho aux parcours de certains grands noms du circuit, on pense notamment à Serena Williams…
Reste à savoir si Tsitsipas avait certains joueurs en tête au moment de prononcer ces paroles…
Publié le jeudi 22 octobre 2026 à 09:43