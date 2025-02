Dans une vidéo publiée par l’ABN AMRO Open de Rotterdam, plusieurs joueurs parti­ci­pant au tournoi ont répondu à une ques­tion leur deman­dant s’ils infli­geaient beau­coup de ‘bagel’ (6−0) à leurs adver­saires… et Stefanos Tsitsipas n’avais visi­ble­ment pas compris !

Le Grec s’est mis à parler de sand­wichs, avant que son inter­lo­cu­teur lui remette les idées en place.

Tsitsipas : « Mon premier bagel était très certai­ne­ment en Grèce. »

Intervieweur : « Mais Stefanos, tu me parles de sand­wich, mais moi je te parle de tennis, le ‘bagel set’ ! »

It’s a tour­na­ment tradi­tion that @Jan_Kooijman discusses some… inter­es­ting topics with our stars every year. 😉



Get ready to hear Alcaraz, Tsitsipas, Berrettini and others tell all about their first kiss and heart­breaks. 💋😏💔 #abnam­roopen pic.twitter.com/snvBewfckj