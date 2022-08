Tsitsipas et Wawrinka, le duo de choc sous le soleil monégasque

Alors que la majo­rité des top players sont déjà loin de l’Europe, Stefanos Tsitsipas et Stan Wawrinka profitent du soleil moné­gasque et des fameux courts en dur du Country Club pour parfaire leur prépa­ra­tion pour la saison US sur dur.

Stef & Stan prac­ti­cing in Monte Carlo country club. Matteo is there too💦



Via Pierrps’s IG pic.twitter.com/sFiZAZHcpD — 𝕀ℂ𝔼 | ℂ𝔽𝕚𝔸𝕚ℂ𝕊𝕆ℍ𝔼 𝔼𝕐𝔼🍹🥭🍧🏁 (@chfaorcheaoe) August 1, 2022

Le spec­tacle doit être au rendez‐vous surtout dans la diago­nale revers où Stan et Stef sont des exemples de pureté tech­nique. 288ème à l’ATP, Stan va devoir utiliser son clas­se­ment protégé cet été, c’est aussi pour cela qu’il a plus de temps et qu’il préfère bien taper la balle avant de s’en­voler outre‐atlantique.