« Je serai direct et honnête : d’un point de vue financier, il est compréhensible que je choisisse d’autres destinations plutôt que l’Amérique du Sud. Tous les joueurs choisissent les tournois en fonction des garanties financières aussi. C’est comme ça que le tennis fonctionne », a avoué Stefanos Tsitsipas à propos de la tournée sud américaine, qui se déroule chaque année sur terre battue en février.
Une déclaration qui a suscité de nombreuses réactions, notamment de la part de l’Argentin Francisco Cerundolo, 19e joueur mondial.
Sur Instagram, Tsitsipas a décidé de clarifier ses propos : « Ces derniers jours, j’ai vu beaucoup de discussions autour des commentaires que j’ai faits sur le calendrier des tournois et les primes de participation, je tiens donc à clarifier les choses de manière simple et honnête. Tout d’abord, j’apprécie vraiment de jouer en Amérique du Sud. La passion des fans là‐bas est particulière et j’ai beaucoup de respect pour les tournois et la culture du tennis dans cette région. Mes commentaires n’étaient en aucun cas une plainte et ne visaient pas à critiquer. Dans le circuit ATP, les joueurs ont très peu de moyens financiers pour soutenir leur carrière en dehors des prix remportés. En réalité, les tournois ATP 250 et ATP 500 sont souvent les seules occasions où des primes de participation sont versées. C’est pourquoi les décisions relatives au calendrier sont parfois influencées par ces facteurs. Je ne suis pas le seul dans ce cas. C’est un modèle standard suivi par de nombreux joueurs, en particulier ceux qui concourent au plus haut niveau. Je répondais simplement à une question sur les raisons pour lesquelles mon calendrier est parfois ainsi. J’expliquais quelque chose qui est de notoriété publique dans le monde du tennis professionnel, sans exprimer de négativité envers aucun pays ou tournoi. J’apprécie énormément tous les endroits où je participe à des compétitions et j’espère continuer à jouer dans de nombreuses régions du monde à l’avenir. »
Stefanos Tsitsipas on the comments he made about South America not offering him a good enough deal to consider playing there :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 2, 2026
“Over the last days I’ve seen a lot of discussion around comments
I made about scheduling tournaments and appearance fees, so I want to clarify things in… pic.twitter.com/OZy4H0qxfU
Le double finaliste en Grand Chelem a le mérite d’être honnête.
Publié le lundi 2 mars 2026 à 08:58