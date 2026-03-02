Accueil ATP

Tsitsipas éteint la polé­mique : « Mes commen­taires n’étaient en aucun cas une plainte ou une critique, j’ex­pli­quais une réalité de noto­riété publique dans le monde du tennis »

Baptiste Mulatier
« Je serai direct et honnête : d’un point de vue finan­cier, il est compré­hen­sible que je choi­sisse d’autres desti­na­tions plutôt que l’Amérique du Sud. Tous les joueurs choi­sissent les tour­nois en fonc­tion des garan­ties finan­cières aussi. C’est comme ça que le tennis fonc­tionne »a avoué Stefanos Tsitsipas à propos de la tournée sud améri­caine, qui se déroule chaque année sur terre battue en février. 

Une décla­ra­tion qui a suscité de nombreuses réac­tions, notam­ment de la part de l’Argentin Francisco Cerundolo, 19e joueur mondial.

Sur Instagram, Tsitsipas a décidé de clari­fier ses propos : « Ces derniers jours, j’ai vu beau­coup de discus­sions autour des commen­taires que j’ai faits sur le calen­drier des tour­nois et les primes de parti­ci­pa­tion, je tiens donc à clari­fier les choses de manière simple et honnête. Tout d’abord, j’ap­précie vrai­ment de jouer en Amérique du Sud. La passion des fans là‐bas est parti­cu­lière et j’ai beau­coup de respect pour les tour­nois et la culture du tennis dans cette région. Mes commen­taires n’étaient en aucun cas une plainte et ne visaient pas à criti­quer. Dans le circuit ATP, les joueurs ont très peu de moyens finan­ciers pour soutenir leur carrière en dehors des prix remportés. En réalité, les tour­nois ATP 250 et ATP 500 sont souvent les seules occa­sions où des primes de parti­ci­pa­tion sont versées. C’est pour­quoi les déci­sions rela­tives au calen­drier sont parfois influen­cées par ces facteurs. Je ne suis pas le seul dans ce cas. C’est un modèle stan­dard suivi par de nombreux joueurs, en parti­cu­lier ceux qui concourent au plus haut niveau. Je répon­dais simple­ment à une ques­tion sur les raisons pour lesquelles mon calen­drier est parfois ainsi. J’expliquais quelque chose qui est de noto­riété publique dans le monde du tennis profes­sionnel, sans exprimer de néga­ti­vité envers aucun pays ou tournoi. J’apprécie énor­mé­ment tous les endroits où je parti­cipe à des compé­ti­tions et j’es­père conti­nuer à jouer dans de nombreuses régions du monde à l’avenir. »

Le double fina­liste en Grand Chelem a le mérite d’être honnête. 

Publié le lundi 2 mars 2026 à 08:58

