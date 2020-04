Sur le site Internet de l’ATP, Stefanos Tsitsipas a publié une lettre ouverte sur sa vision de la situation et de la crise sanitaire liée au coronavirus. Dans cette deuxième partie, le Grec espère que cela entraînera « un meilleur avenir » :

« C’est vraiment bien d’être avec mon père sur le circuit, mais je ne vois pas toute ma famille aussi souvent. Passer du temps de qualité avec eux a été formidable. C’est bien que nous soyons tous unis. Nous sommes tous réunis et nous essayons juste de faire des choses ensemble et d’être une famille. Cela nous donne une chance de se rapprocher et de passer du bon temps ensemble. C’est vraiment important. J’essaie aussi de rester en contact avec mes amis.

Dans certains pays, c’est pire que d’autres. Mais je crois que la technologie aide beaucoup de nos jours. Elle nous permet de nous connecter davantage avec les gens et, au bout du compte, on s’aperçoit de l’effet que cela a sur notre vie. Nous pouvons parler au téléphone, par vidéo et bien plus encore.

« Il est important de comprendre ce qui se passe actuellement »

Ici, à la Mouratoglou Tennis Academy en France, nous restons presque exclusivement à l’intérieur. Heureusement, comme il s’agit d’une zone protégée avec une immense forêt, nous pouvons nous promener de temps en temps et profiter de la nature. Il n’y a pas de gens autour et c’est bien. C’est très calme et c’est un bon endroit.

Bien sûr, nous restons à la maison et faisons toutes nos séances de fitness juste pour rester en forme. Notre famille joue à des jeux ensemble, regarde des films et fait la cuisine ensemble.

Ce n’est pas facile de rester à la maison toute la journée et de ne rien faire. Il y a des choses que tu veux faire en dehors de la maison, c’est très compréhensible. Je suis une personne active, j’ai toujours été en plein air en grandissant en Grèce où il y a beaucoup de soleil. La plupart d’entre nous étions dehors toute la journée. Mais il est important de comprendre ce qui se passe actuellement. Nous n’avons jamais eu à faire face à quelque chose comme ça de toute notre vie.

Je crois que nous devons prendre ces précautions et être prudents en général et essayer de nous en tenir aux plans du gouvernement. En ce moment crucial, il est important que le monde entier se serre les coudes et fasse ce qu’il faut pour nous créer un avenir plus prometteur dans les prochains mois. C’est quelque chose que nous devons prendre très, très au sérieux. Restez tous en sécurité ! »