Battu en finale de l’exhibition d’Abu Dhabi par Rafael Nadal (6-7(3), 7-5, 7-6(3), Stefanos Tsitsipas s’est confié pour The National. Le joueur grec s’est notamment projeté avec ambition sur la saison à venir : « Je souhaite obtenir de meilleurs résultats qu’en 2019. Je donnerai le meilleur de moi-même dans tous les tournois que je disputerai. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre à mon âge. » Le 6e joueur mondial s’est également exprimé sur la pression relative au nombre de points qu’il aura à défendre en 2020 : « C’est la première fois que je dois défendre autant de points. Je dois rester tranquille par rapport à cela. Si je me mets trop de pression, et que les résultats ne suivent pas, je vais me frustrer et cela va créer des problèmes. » Le récent vainqueur du Masters de Londres commencera par défendre une demi-finale à l’Open d’Australie…