En marge de la Diriyah Tennis Cup, une exhi­bi­tion du 8 au 10 décembre, à laquelle il parti­ci­pera avec Daniil Medvedev, Alexander Zverev ou encore Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas a pris du plaisir à parler de son idole de jeunesse, Roger Federer.

« Lors de ses meilleures années, Roger était, vous savez, en quelque sorte inar­rê­table. Il a dit il y a de nombreuses années, je m’en souviens, que si l’on ne s’amé­liore pas et si l’on ne change pas quelque chose de manière posi­tive, les adver­saires vont se rendre compte que ce que l’on fait et ce que l’on faisait n’est plus aussi effi­cace qu’a­vant. Donc, il faut toujours penser à l’avenir, il faut toujours être progressif dans son état d’es­prit. Et c’est ce qu’il a fait pendant tant d’an­nées », a noté le Grec.